Не день рождения и каникулы: психологи назвали два самых счастливых воспоминания детства

Именно эти воспоминания составляют основу эмоционального благополучия взрослых.

Психологи утверждают, что что два детских воспоминания, наиболее надежно связанных со счастьем во взрослом возрасте, – это не дни рождения или летние каникулы, а два тихих, незаметных момента, мимо которых большинство людей проходят, не осознавая, что они повлияли на их жизнь. Об этом пишет leravi.org.

1. Быть замеченным, ничего конкретного не делая

Первый тип - это воспоминание о том, что вас видели – не хвалили, не оценивали, не поощряли ни к чему – просто видели, когда вы делали что-то, что не имело значения. Например, ребенок рисует за столом, пока родитель читает рядом. Или ребенок играет в саду, пока кто-то сидит на заднем крыльце с чашкой чая, не наблюдая напрямую, но находясь рядом. Это не внимание в направленном смысле, а ощущение того, что ваше существование в этот обычный момент регистрируется где-то в сознании другого человека.

Как отмечается в статье, исследования показывают, что эти незапланированные моменты формируют более прочные эмоциональные основы, чем структурированные переживания. Взрослые с такими воспоминаниями демонстрируют меньшую склонность к компульсивной продуктивности и тревожность, связанную с необходимостью занимать определенное пространство.

Тревога по поводу нехватки места для заработка, которая является причиной стольких несчастий во взрослой жизни – навязчивая продуктивность, неспособность отдохнуть без чувства вины, постоянная потребность на низком уровне оправдывать свое существование результатами своей деятельности – как правило, проявляется тише у людей, с которыми когда-то просто сидели рядом.

2. Воспоминание о том, как вас спокойно приняли после конфликта

Это момент, когда произошло что-то негативное – истерика, ложь, небольшая жестокость, а затем, после того как буря утихла, все тихонько вернулось на круги своя. Не после формального разговора, урока или извинения, а так, что следующее утро – это просто следующее утро – без следов, без подсчета очков, без потери тепла, сигнализирующей о том, что доверие теперь нужно завоевывать заново.

Как отмечается в статье, дети, которые испытали безусловное принятие после конфликта, демонстрируют большую устойчивость отношений во взрослом возрасте. Память об успешном принятии функционирует как эмоциональный якорь во время будущих конфликтов.

Как отмечают психологи, этот тип памяти учит, что любовь – это не условный ресурс, который исчезает, когда вы плохо себя ведете. Что люди, которые вам дороги, не сделаны из стекла. Дети, обладающие такой памятью – которые могут найти момент, когда они действительно были трудными, и их все равно пустили обратно, без драмы, без ослабления отношений, – как правило, вырастают во взрослых, которые могут терпеть обычное трение в личных отношениях.

Исследования подтверждают, что эти тихие моменты часто несут в себе больший эмоциональный вес, чем драматические события. Непроизвольный характер их появления предполагает, что они интегрировались в наше фундаментальное чувство безопасности и принадлежности.

