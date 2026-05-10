Стало известно, какой гонорар получила Мерил Стрип за роль в фильме 'Дьявол носит Прада 2'

По слухам, актриса договорилась и о крупных суммах для своих коллег.

Комедийная драма "Дьявол носит Прада 2" (The Devil Wears Prada 2), недавно вышедшая на большие экраны, принесла не только оглушительный успех главным актерам, но и немалые гонорары.

Как пишет издание Variety, картина уже превысила свой бюджет и собрала 300 миллионов долларов в прокате за первую неделю. А вот известная актриса Мерил Стрип, сыгравшая героиню Миранду Пристли, получила 12,5 миллионов долларов за съемки в фильме. По слухам, звезда настояла на таком же гонораре для своих коллег – Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Инсайдеры добавили, что все три актрисы также получат выгодные бонусы от кассовых сборов – каждая из них может заработать еще более 20 миллионов долларов, если сиквел и в дальнейшем будет собирать полные залы зрителей.

К слову, по сюжету фильма "Дьявол носит Прада 2" главная героиня – редактор Миранда – столкнется с проблемами в модном глянце. Однако единственный человек, который может спасти ситуацию, – это ее бывшая ассистентка Эмили – персонаж Энн Хэтэуэй.

