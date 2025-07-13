Уволенные сотрудники работали над делом о незаконном хранении Трампом секретных документов и расследованием попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

Министерство юстиции США уволило десятки следователей и прокуроров, которые расследовали деятельность президента Дональда Трампа и его соратников, пишет CBS News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что уволенные сотрудники работали над делом о незаконном хранении Трампом секретных документов и расследованием попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

По словам источника, было уволено не менее 35 сотрудников Министерства юстиции, и ещё как минимум 15 могут быть уволены.

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Среди уволенных были помощники юристов, финансовый и вспомогательный персонал, а также два прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде.

Одна из уволенных сотрудниц, Пэтти Хартман, занимавшая должность ведущего специалиста по связям с общественностью в ФБР, отметила в комментарии CBS, что репрессии будут продолжаться.

"Правил больше не существует", — сказала Хартман. "Раньше существовала граница, очень четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, поскольку одно не должно вмешиваться в работу другого. Эта граница определенно исчезла".

Издание напоминает, что чистка сотрудников Министерства юстиции началась вскоре после второй инаугурации Трампа, когда он назначил бывшего адвоката защиты Эда Мартина исполняющим обязанности главного прокурора в Вашингтоне, округ Колумбия.

Увольнения в Белом доме

Напомним, в марте советник президента по нацбезопасности Майк Уолц оказался в центре крупного скандала. Он организовал групповой чат в мессенджере Signal для высших чиновников Белого дома, в котором обсуждались удары по хуситам. В чат случайно добавили главреда Atlantic Джеффри Голдберга.

Позже стало известно, что Уолтц и другие сотрудники уволены из Совета национальной безопасности.

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