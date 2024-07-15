Многие эксперты в области права считали дело о секретных документах самым сильным из четырех дел, которые рассматривались против бывшего президента.

В американском штате Флорида суд отклонил дело против бывшего президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.

Как пишет CNN, дело о секретных документах против Дональда Трампа прекратила федеральный окружной судья Эйлин Кэннон. В своем постановлении, вынесенном в понедельник, она заявила, что назначение специального советника Джека Смита по тому делу нарушило Конституцию.

"В конечном счете, похоже, что растущее удобство исполнительной власти в назначении "нормативных" специальных советников в недавнюю эпоху происходило по специальной схеме с минимальным судебным контролем", – написала Кэннон. Видео дня

Сокрушительное решение Кэннон, которую Трамп назначил в 2020 году, снимает одну из главных юридических проблем, стоящих перед бывшим президентом. Многие эксперты в области права считали дело о секретных документах самым сильным из четырех дел, которые рассматривались против бывшего президента.

"В прошлом году Смит обвинил Трампа в том, что тот вынес секретные документы из Белого дома и сопротивлялся попыткам правительства вернуть эти материалы. Он не признал себя виновным. В рамках отдельного уголовного дела, возбужденного Смитом против Трампа в Вашингтоне, специальный адвокат выдвинул федеральные обвинения, связанные с попытками Трампа отменить результаты выборов 2020 года. Трампу также грозит дело о подрыве выборов на уровне штата Джорджия, а в начале этого года он был осужден за преступления на уровне штата Нью-Йорк за свою роль в схеме "завуалированных" денежных выплат перед выборами 2016 года", – напоминает CNN.

Попытки Трампа прекратить дело в соответствии с пунктом о назначениях считались маловероятными, поскольку несколько специальных советников – даже во время его собственной президентской администрации – были уволены таким же образом.

Но этот аргумент набрал силу, когда судья Верховного суда Кларенс Томас поддержал эту теорию, написав в сноске к решению Верховного суда о президентском иммунитете, что существуют "серьезные вопросы о том, не нарушил ли генеральный прокурор эту структуру, создав офис Специального советника, который не был учрежден законом. На эти вопросы необходимо ответить, прежде чем начать судебное преследование".

Тем не менее судья Кэннон провела слушания по этому вопросу несколько недель назад, потребовав от адвокатов объяснить, как именно финансируется расследование Смита в отношении Трампа. Вопросы судьи были настолько острыми, что адвокат специального адвоката Джеймс Пирс заявил, что, даже если Кэннон отменит дело из-за оговорки о назначениях, Министерство юстиции "готово" финансировать дела Смита до суда, если это потребуется.

Дональд Трамп в центре внимания

В последние дни мировые СМИ пестрят заголовками о Дональде Трампе. Причиной этому стали выстрелы во время выступления бывшего президента США на митинге в штате Пенсильвания. В тот день погиб человек, сам Трамп был замечен с кровью на ухе. Отмечалось, что стрелок был "нейтрализован".

По сведениям Федеральной службы безопасности, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Полевой офицер ФБР Кевин Ройек подтвердил во время пресс-конференции, что случившееся правоохранителия рассматривают как покушение на убийство.

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