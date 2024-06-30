Катастрофа произошла во время тестового запуска двигателя, взлет ракеты не планировался.

В Китае во время полигонных тестов первой ступени ракеты Tianlong 3 произошла катастрофа, которая едва не привела к многочисленным жертвам. Кадры эпического взрыва публикуют в соцсетях китайские пользователи.

Как пишет издание Space News, коммерческая компания Space Pioneer проводила тестовое испытание первой ступени своей ракеты-носителя Tianlong-3 на испытательном полигоне вблизи города Гуньи (провинция Хэнань, центральный Китай).

По замыслу, тест должен был проходить без фактического взлета ракеты: мощные прижимные зажимы и другие конструкции должны были удержать ракетную ступень на месте. Однако по какой-то причине ракета поднялась в небо и вскоре упала на окраине города, вызвав на земле мощный взрыв.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление местных спасателей, часть ракеты упала в "безопасной зоне", но вызвала локальный пожар. Огонь удалось потушить, никто не пострадал.

"Падение обломков ракеты в Китае после запусков не является чем-то неслыханным, но очень редко случается, чтобы часть разрабатываемой ракеты незапланированно взлетала с полигона и разбивалась", - пишет Reuters.

По данным Space Pioneer, первая ступень Tianlong-3 нормально вспыхнула во время горячего испытания, но позже отсоединилась от испытательного стенда из-за структурной неисправности и приземлилась в гористой местности на расстоянии 1,5 км от полигона.

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