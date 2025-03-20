Британия не развернет в Украине миротворцев без США, - министр обороны

Поллард отметил, что британское правительство ждет соответствующих решений от Соединенных Штатов.

Великобритания не будет отправлять миротворческие силы в Украину без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил министр вооруженных сил Люк Поллард в эфире Times Radio, передает Politico.

Министр отметил, что реализация инициативы премьер-министра Кира Стармера по созданию "коалиции желающих" для контроля за потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией зависит от привлечения США. Это противоречит заявлениям Дональда Трампа, который настаивает, что Соединенные Штаты не будут принимать в этом непосредственного участия.

Отвечая на вопрос, могут ли британские войска быть размещены в Украине, если США откажутся от участия, Поллард ответил:

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"Нет, премьер-министр очень четко сказал, что для объединения европейских стран и других союзников со всего мира для подготовки силы, которая обеспечит мир, понадобится поддержка США, участие США. Это разговор, который он имел с президентом (Трампом - УНИАН) в Овальном кабинете. Это постоянный диалог, который мы ведем".

Его заявление прозвучало во время встречи военных лидеров из почти 30 стран, состоявшейся в четверг в Лондоне. Главной целью встречи было обсуждение деталей плана и подготовка "оперативной фазы" для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

Идея такого формата, активно поддерживаемая Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, вызывает определенные вопросы. В частности, существуют сомнения относительно того, насколько реалистичной является эта инициатива без традиционной роли США как главного гаранта европейской безопасности.

"Мы оптимистично настроены, что, объединив людей вместе, мы также можем сегодня продемонстрировать нашим друзьям из США, что Европа и наши союзники обеспечивают то, что они... хотят видеть, мы усиливаем поддержку", - сказал Поллард.

Миротворцы в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину.

Также сообщалось, что Британия готова отправить войска в Украину в статусе миротворцев на неограниченный срок. Однако британцы не пойдут на это до тех пор, пока США не предоставят гарантий, что вступятся за миротворцев в случае необходимости.

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