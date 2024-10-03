Большинство из них поступило от посредников в Китае и Гонконге; некоторые попали в Россию через Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турцию.

Россия продолжает получать необходимые западные компоненты для производства ракет, которыми обстреливает Украину, говорится в статье Bloomberg.

Так, согласно общедоступной базе данных, которую ведет украинская военная разведка, американская Analog Devices Inc. произвела 21% из более чем 3800 западных компонентов в российских ракетах, которые следователи обнаружили и каталогизировали с начала вторжения. Texas Instruments Inc. была второй, источником около 14% извлеченных компонентов. В целом, 86% поступило от компаний со штаб-квартирами в США и Европе.

"По данным таможни, с марта 2022 года, в Россию были отправлены миллионы компонентов, произведенных Analog и ограниченных экспортным контролем США. Только в прошлом году Россия импортировала аналоговые компоненты на сумму 326 миллионов долларов. Это небольшая, но значимая часть выручки Analog в 2023 году в размере 12,3 млрд долларов", - пишет Bloomberg.

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При этом российские таможенные данные не показывают никаких прямых продаж от Analog в Россию. Большинство из них поступило от посредников в Китае и Гонконге; некоторые попали в Россию через Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турцию:

"Это отражает характер глобальной цепочки поставок: американские компании по производству микросхем используют авторизованных дистрибьюторов, которые, в свою очередь, продают продукцию поставщикам электроники по всему миру".

При этом Analog заявляет, что полностью соблюдает экспортное законодательство, что не одобряет использование своей продукции российскими военными и что предприняла шаги для усиления соблюдения. Texas Instruments сообщила примерно то же самое, добавив, что она регулярно выявляет и блокирует подозрительные заказы. Однако глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg заявил, что западные компании по производству полупроводников не прилагают достаточно усилий для контроля своих цепочек поставок и он не заметил никаких изменений в потоке компонентов в Россию.

При этом попытки пресечь деятельность посредников — это игра в кошки-мышки. Как только компания попадает в черный список, на ее место тут же появляются другие, часто с похожими названиями, отмечает издание.

Как отмечается в отчете постоянного подкомитета Сената по расследованиям, усилия американских производителей полупроводников по отслеживанию того, куда идет их продукция, "совершенно недостаточны".

"Некоторые компании выполнили минимум, требуемый законом, проведя поверхностные проверки своих клиентов, одновременно пытаясь снять с себя любую реальную ответственность за роль своих дистрибьюторов в российском отвлечении. Мало кто заглянул под капот, чтобы увидеть, что они могли бы сделать лучше", - говорится в отчете.

Россия ищет за рубежом компоненты для оружия

Ранее УНИАН писал, что Россия ищет в Китае подержанные станки, используя теневые сети покупателей, поскольку Кремль пытается получить жизненно важное оборудование для увеличения производства вооружений. Также РФ продолжает закупать на Западе компоненты для танков, дронов и ракет, в частности, через Турцию и Гонконг.

Как писало FT, чтобы сделать экспортный контроль эффективным, необходимо корпоративное принудительное исполнение – правительственный эвфемизм для карательных мер против наших собственных корпораций – дополненное вторичными санкциями и значительным увеличением финансирования надзорных органов.

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