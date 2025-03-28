Предложение диктатора прокомментировал лично генсек Антониу Гутерреш.

В ООН отвергли идею российского диктатора Владимира Путина относительно внешнего управления в Украине, в частности под мандатом Организации объединенных наций. Соответствующее заявление сделал на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш.

На просьбу прокомментировать предложение Путина, генсек ООН заявил, что организация не принимает прямого участия в дипломатических переговорах по миру в Украине, хотя и имела контакты на эту тему с представителями США. Саму же идею российского диктатора Гутерреш серьезно не воспринял.

"В Украине есть легитимное правительство, и это, безусловно, нужно уважать", - коротко заявил он.

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Путин требует ввести в Украине внешнее управление

Как писал УНИАН, накануне Путин предложил обсудить возможность введения временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН или ряда стран. В частности для того, чтобы провести выборы.

По словам диктатора, с новым украинским правительством, которое пришло бы к власти в таких условиях, можно было бы начать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

В ответ на это заявление президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня власть в Украине является легитимной, и сам он в частности тоже является законно избранным президентом.

Оригинально на предложение Путина отреагировали в украинском МИД. Там предложили ввести управление ООН в самой России, и начать с Воркуты, которая приходит в упадок, пока диктатор тратит триллионы рублей на войну с Украиной.

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