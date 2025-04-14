По словам генсека ООН, такие атаки должны быть немедленно прекращены.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш только на следующее утро высказался относительно ракетного удара РФ по Сумам, который произошел 13 апреля. В частности на своей странице в соцсети X он заявил о "глубокой обеспокоенности".

"Мы глубоко обеспокоены воскресной ракетной атакой России на Сумы, которая продолжает разрушительную серию подобных нападений. Атаки на гражданское население запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены", - отметил Гутерриш.

Также он в очередной раз призвал к длительному прекращению огня и заявил, что ООН "поддерживает значимые усилия", направленные на достижение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира, который "полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".

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Ракетная атака РФ на Сумы 13 апреля - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Россия нанесла ракетные удары по городу Сумы, в результате чего погибли 34 человека, еще более 100 человек получили ранения.

Также стало известно, что удар по Сумам унес жизнь целой семьи с ребенком. В результате атаки оборвалась жизнь семьи Мартыненко из Старого села - мужчины, женщины и их сына Максима. Мальчик учился только в шестом классе.

Кроме того, в результате ракетного удара в Сумах погибла пианистка Елена Когут. В Сумском профессиональном колледже искусств и культуры отметили, что для многих студентов Елена Сергеевна стала не только преподавателем, а настоящим наставником, мудрым советчиком и искренней поддержкой.

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