Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш только на следующее утро высказался относительно ракетного удара РФ по Сумам, который произошел 13 апреля. В частности на своей странице в соцсети X он заявил о "глубокой обеспокоенности".
"Мы глубоко обеспокоены воскресной ракетной атакой России на Сумы, которая продолжает разрушительную серию подобных нападений. Атаки на гражданское население запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены", - отметил Гутерриш.
Также он в очередной раз призвал к длительному прекращению огня и заявил, что ООН "поддерживает значимые усилия", направленные на достижение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира, который "полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".
Ракетная атака РФ на Сумы 13 апреля - что известно
Как сообщал УНИАН, 13 апреля Россия нанесла ракетные удары по городу Сумы, в результате чего погибли 34 человека, еще более 100 человек получили ранения.
Также стало известно, что удар по Сумам унес жизнь целой семьи с ребенком. В результате атаки оборвалась жизнь семьи Мартыненко из Старого села - мужчины, женщины и их сына Максима. Мальчик учился только в шестом классе.
Кроме того, в результате ракетного удара в Сумах погибла пианистка Елена Когут. В Сумском профессиональном колледже искусств и культуры отметили, что для многих студентов Елена Сергеевна стала не только преподавателем, а настоящим наставником, мудрым советчиком и искренней поддержкой.