Сегодня проходит второй день саммита БРИКС в Казани.

Во время своего визита на саммит БРИКС в России генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к миру в Украине "в соответствии с Уставом ООН". Текст речи публикует пресс-служба ООН.

"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. (...) Повсюду мы должны поддерживать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств", - заявил он.

Гутерриш также призвал к миру в конфликтах в Газе, Ливане и Судане.

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Как отмечает Sky News, Гутерриш не посещал Россию более двух лет, с тех пор как началась полномасштабная война в Украине. Поэтому этот визит вызвал критику со стороны украинских чиновников.

Фархан Хак, представитель пресс-службы Гутерриша, считает визит в страну-агрессора "стандартной практикой посещения встреч организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20". Он подчеркнул, что страны БРИКС представляют "половину населения мира".

Саммит БРИКС в России: визит Гутериша

Как писал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины раскритиковало генсека ООН Антониу Гутерриша за визит на саммит БРИКС по приглашению российского диктатора Владимира Путина. Украинских дипломатов особенно возмутил тот факт, что летом Гутерриш отказался приехать на украинский Саммит мира в Швейцарии.

Британская газета The Telegraph тоже раскритиковала этот визит, указав, что своими действиями Гутерриш добавляет респектабельности российскому режиму и окончательно прячет остатки авторитета ООН.

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