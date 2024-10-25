В частности, такое решение принято в связи с участием Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российской Казани по приглашению военного преступника Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил возможность визита в Украину генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник. В частности, отказ от принятия Гутерреша в Киеве связан с участием главы ООН в саммите стран БРИКС, который состоялся на этой неделе в российском городе Казань.

Генсек ООН стремился посетить Украину после саммита БРИКС, но его визит не был подтвержден украинской стороной.

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Гутерреш выступил перед Путиным - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 октября Гутерреш выступил на саммите БРИКС в присутствии российского диктатора Владимира Путина с речью, в которой призвал к "справедливому миру" в Украине "в соответствии с Уставом ООН".

Гутерреш не посещал Россию в течение более двух лет, с тех пор как началась полномасштабная война России против Украины. Поэтому этот визит шокировал украинцев и вызвал критику со стороны украинских чиновников.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Орден на арест Путина был выдан в связи с тем, что Путин несет личную ответственность за незаконную депортацию украинских детей.

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