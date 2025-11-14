Североатлантический альянс провел учения.

В суровых, лесистых горах центральной Румынии НАТО провело масштабные военные учения. Около 5 000 военнослужащих альянса отрабатывали оборону от условного противника в рамках маневров, которые сами организаторы назвали "демонстрацией силы". По учебному сценарию французские вертолеты Puma выходили из-за облаков и проходили низко над холмами, танки и гаубицы занимали позиции, а в небе появлялись истребители и дроны — все для того, чтобы показать готовность НАТО действовать быстро и слаженно.

"Главная цель сценария — сдерживание", — заявил командующий Многонациональной дивизией НАТО "Юго-Восток", генерал-майор Дорин Тома. И объект этого послания не является секретом: Россия кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет Politico.

Сообщается, что учения были частью ежегодных маневров, известных как Dacian Fall, но в этом году они имели особый вес. Они прошли всего через несколько недель после того, как Вашингтон объявил о резком сокращении численности американских войск в Румынии — несмотря на то, что европейские структуры обороны и разведки предупреждают: Москва может проверить решимость альянса в ближайшие годы.

Видео дня

СМИ пишет, что Румыния, граничащая с Украиной, Молдовой и Черным морем, является домом для нескольких баз НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году здесь размещена многонациональная боевая группа НАТО под командованием Франции, в которую также входят Испания, Бельгия и Люксембург.

Сокращение американских войск в Европе

В ноябре Пентагон заявил, что перебросит пехотную бригаду численностью около 800 человек обратно в Кентукки из Румынии, поскольку американские военные смещают фокус на внутренние приоритеты — защиту границ и Индо-Тихоокеанский регион. Около 1 000 американских военнослужащих останутся в стране в рамках двустороннего оборонного соглашения между Вашингтоном и Бухарестом.

Генсек НАТО Марк Рютте, высшие румынские чиновники и администрация Трампа преуменьшили значение этого решения. Но госсекретарь Минобороны Румынии Сорин Молдова недавно заявил, что США должны "отменить" сокращение контингента.

Ожидается, что уменьшение численности американских сил не окажет военного влияния. Однако в политическом смысле некоторые опасаются, что это может побудить Путина "проверить свою удачу".

"Сокращение контингента будет иметь ограниченные оперативные последствия. Но стратегические сигналы должны беспокоить альянс. Учения вроде Dacian Fall должны "демонстрировать сдерживание", — отметила аналитик RAND Анка Агачи.

Военная мобильность

Учения призваны показать, что военные НАТО готовы действовать сообща, чтобы усилить восточный фланг — и применить уроки войны в Украине.

В ответ на российскую агрессию скорость является критическим фактором. Во время одной из крупнейших операций по переброске сил французская армия смогла доставить войска и технику в Румынию в установленный НАТО десятидневный срок. Согласно требованиям альянса, Франция обязана быть готова развернуть боеспособную дивизию на восточном фланге за 30 дней к 2027 году.

"Впервые мы решили использовать корабль. Нам понадобилось два дня, чтобы достичь Греции, и еще два-три дня, чтобы пересечь Болгарию", — сказал командующий французской бронетанковой бригадой, участвовавшей в маневрах, генерал Максим До Тран. Другие подразделения прибыл на пяти самолетах, 11 поездах и около 15 автоколоннах.

Какая техника использовалась на учениях

Солдаты на месте использовали технику со всего альянса: немецкие Eurofighter, румынские F-16, реактивные системы HIMARS, САУ Caesar и зенитные комплексы Mistral.

И очень много дронов, пишет СМИ. Впервые на крупномасштабных учениях румыны испытали турецкие Bayraktar TB2. Другие беспилотники обеспечивали целеуказание, выполняли роль барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, широко применяемых в Украине.

Другие новости о НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что украинские дроны врываются на рынок НАТО. Украинские разработчики предлагают союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе. Одним из тех, кто стоит у истоков этого движения, является инженер Александр Грачев, основатель компании TSIR.

Кроме того, известно и то, что НАТО усиливает охоту на подводные лодки. На прошлой неделе Германия получила свой первый морской патрульный самолет P-8A Poseidon, который способен не только отслеживать, но и уничтожать подводные лодки.

Вас также могут заинтересовать новости: