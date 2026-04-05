Возникшая из ниоткуда террористическая группа начала атаки по всей Европе, - FT

Одноразовые агенты для атак вербуются за относительно скромные суммы денег в интернете через такие платформы, как Snapchat, Telegram и TikTok.

В Европе за последнее время участились нападения на гражданские объекты, включая синагоги и банки в Бельгии, Нидерландах и Франции. Ответственность за это взяла на себя связанная с Ираном теневая группировка "Ашаб аль-Ямин", возникшая менее месяца назад. Как пишет Financial Times, на фоне конфликта на Ближнем Востоке эти нападения вызвали опасения, что Иран может стоять за начинающейся кампанией атак в стиле "гибридной войны" по всей Европе.

Появление из ниоткуда

9 марта группа заявила, что начинает "военные операции против интересов США и Израиля по всему миру". Два дня спустя группа взяла на себя ответственность за поджог синагоги в Льеже. Кроме того, она взяла на себя ответственность за нападение на лондонскую машину скорой помощи.

В Нидерландах 13 марта была совершена атака на синагогу в Роттердаме, а 14 марта – на еврейскую школу в Амстердаме. 20 марта была предотвращена попытка нападения на синагогу в Хемстеде.

28 марта полиция Парижа пресекла попытку двух несовершеннолетних привести в действие взрывное устройство возле офисов Bank of America, и прокуроры заявили, что этот инцидент также, по-видимому, связан с этой группой.

"Появление группы из ниоткуда – необычное явление", – сказал Джулиан Ланше из Международного центра по борьбе с терроризмом.

"Внезапное появление группы означает, что "существуют значительные сомнения в том, что это настоящая, серьезная террористическая группа с офлайн- или внутренними структурами. Я думаю, это проект иранской разведки", - добавил он.

Нападения, по всей видимости, были направлены против еврейских общин и американских банков. По данным полиции, арестованы 10 людей в Нидерландах, четыре во Франции и три в Великобритании – их возраст от 14 до 23 лет.

Методы России

Санам Вакиль, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House, отметила, что в прошлом Иран платил преступным группировкам за преследование и причинение вреда диссидентам.

"Это может быть более масштабная версия той же модели", – сказала Вакиль.

При этом в некоторых из последних нападений есть предположения, что предполагаемые преступники были завербованы на разовой основе, пишет FT.

Ланше заявил, что в атаках использовались методы, разработанные Россией для "гибридной войны". По его словам, это включало наем "специальных агентов" для совершения атак.

"Предполагаемые нападавшие вербуются за относительно скромные суммы денег в интернете через такие платформы, как Snapchat, Telegram и TikTok", – сказал он.

В то же время атаки до сих пор, похоже, были направлены на причинение ущерба имуществу, а не людям. "Основная цель гибридной войны в Европе – создать путаницу и дестабилизировать общества", – говорит Ланшес.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не разблокирует проход судов через Ормузский пролив до понедельника.

На это в Тегеране отреагировали своими угрозами, заявив, что в случае распространения агрессии весь регион превратится для США "в ад".

Также СМИ пишут, что война в Иране вызвала кризис с поставками нефти, который быстро распространяется на другие сырьевые материалы и товары широкого потребления, такие как обувь, одежда и полиэтиленовые пакеты.

