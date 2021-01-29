Пандемия радикально изменила направление потока эмигрантов в Европе.

После десятилетия, проведенного в Великобритании, Алексей Кириллов менее чем за 24 часа решил уехать из страны. В марте 2020 года, когда границы Европы закрылись, 31-летний стратегический консультант предстал перед выбором: в одиночестве закрыться в дорогой квартире в Лондоне или же поехать домой в Чехию, поближе к семье.

"Я не планировал возвращаться еще пять лет или и дольше, а может и вообще никогда. Теперь я дома и думаю: почему я не вернулся раньше?"- сказал Кириллов журналистам The Economist.

Почти за год пандемии коронавируса он открыл собственный магазин в Чехии. Временное возвращение стало постоянным. Кириллов не один такой. В 2020 году Европа столкнулась с большим разворотом миграции, поскольку те, кто искал работу за рубежом, были вынуждены вернуться домой. Точные цифры еще придется подсчитать. По предварительным подсчетам, 1,3 миллиона румын вернулись в Румынию. И это втрое больше людей, чем живет во втором по величине городе страны.

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силПримерно 550 тысяч болгар вернулись в Болгарию. А это немалая цифра для страны, в которой вообще живет 7 миллионов человек. Литва впервые за много лет зафиксировала, что больше граждан приезжают, чем уезжают. Политики в Восточной Европе довольно долго жаловались на "отток мозгов", то есть на эмиграцию лучших специалистов в поисках более высоких зарплат на Западе. Теперь пандемия, меняя экономику и трудовые закономерности, возвращает их домой. Так начался "приток мозгов".

Миграция донимает европейских политиков. Свобода передвижения, то есть право свободно переезжать в любую страну ЕС, - одно из наиболее привлекательных преимуществ, которое дает вступление в организацию. Ее особенно ценят жители бывших коммунистических стран, которые хорошо помнят времена, когда диктаторы запрещали им ездить вообще хоть куда-то. Однако, хотя большинство европейцев поддерживают свободу передвижения, когда она касается лично их, они не очень радуются тому, что кто-то другой тоже пользуется этим правом (так появился Brexit).

И правительства стран, потерявших большое количество умных и предприимчивых молодых людей, склонны жаловаться на этот факт. График на сайте правительства Литвы свидетельствует, что население страны сократилось с 3,7 миллиона в 1990 году до 2,8 миллионов в 2019 году. Это произошло из-за эмиграции и низкого уровня рождаемости. Примерно 2 миллиона поляков или 5% от населения Польши переехали в другие уголки Европы. Часто это сделали наиболее квалифицированные граждане. Врачи и медсестры покидали Румынию, и это особенно печально.

Миграция создает конфликт интересов, в котором с одной стороны стоят люди, которые хотят улучшить собственное благосостояние, а с другой - правительства, которые хотят, чтобы они остались на месте и платили налоги. Болгарский автор Иван Крастев заметил: "Легче переехать в Германию, чем заставить Болгарию функционировать, как Германия". Поэтому люди так и действуют.

Читайте такжеThe Economist: Коронавирус заставляет мир выбирать между жизнью и кошелькомНо еще до пандемии коронавируса в некоторых местах этот процесс начал обратное движение. Эмигранты из стран Балтии начали возвращаться, заработав капитал или получив полезные навыки в Западной Европе. С 2017 года репатриация эстонцев превосходит в масштабах эмиграцию из страны. В Литве работает правительственная программа, которая предоставляет консультации литовцам по возвращению на родину. В 2015 году она предоставила только 215 таких консультаций, а в 2019-м - 9 тысяч.

Миграция по всему миру часто носит временный характер. В Европе несколько факторов заставляют людей задуматься о возвращении домой. Лиам Патуцци из Института миграционной политики Европы заметил, что экономический разрыв между Востоком и Западом сокращается. Рынок труда в Восточной Европе напряжен. До пандемии уровень безработицы в Чехии составлял всего 2%. И это самый низкий показатель в ЕС. В 2004 году, когда страна вступила в союз, он достигал 9%. Разница между зарплатами до сих пор велика, но она постепенно сокращается. В 2010 году румын, переехав в Италию, мог рассчитывать на заработки в 5 раз выше, чем дома. В 2019 году сумма стала лишь втрое больше.

Читайте такжеForeign Policy: Западная Европа теряет нуждающихся ей иммигрантовУдаленная работа тоже меняет ситуацию. Новая серая экономика охватила всю Европу. "Белые воротнички" живут в одной стране, но тайно работают в другой (и платят налоги не в том месте). Часто экспаты на самом деле живут дома. Рекрутеры теперь предлагают работу в любой части мира, - сказал частный предприниматель из Румынии. Но если налоговики обнаружат таких серых работников, им придется выбирать: либо оставаться дома, либо ехать на работу в другую страну.

У "синих воротничков" обычно выбора нет. Официанты и уборщики, многие из которых - мигранты, не могут работать удаленно. Около 700 тысяч иностранных работников уехали из Лондона во время пандемии, решив, что пейзажи Темзы не перевешивают высокие цены на аренду жилья, особенно на фоне резкого сокращения возможностей трудоустройства. Но для "белых воротничков" связь между возможностями и географией сильно слабеет. И это еще один фактор, который меняет миграционные закономерности.

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Перевод: Лесь Дымань