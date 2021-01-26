Он отметил, что если характеризовать происходящее в мире одним словом, то это "хрупкость".

Экономический кризис, который произошел на фоне пандемии коронавируса, худший за столетие.

Читайте такжеЭкономисты подсчитали, во сколько Германии обойдется дистанционка во время пандемииТакое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом он напомнил, что из-за COVID-19 умерло 2 млн человек.

«Если характеризовать происходящее в мире одним словом, то это "хрупкость"… Умерли 2 млн человек, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за сто лет. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами»,— сказал Гутерриш на «Давосской повестке дня» по видеосвязи, передает kommersant.

По данным ООН, мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%. Кризис, вызванный вирусом, назван сильнейшим за последние 90 лет. По оценкам экспертов ООН, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие европейские страны и некоторые штаты США приняли строгие карантинные меры в начале пандемии.

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Автор: УНИАН