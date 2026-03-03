Иран угрожает ударами по Европе: эксперт объяснил, возможны ли атаки баллистикой

Для подобных ударов Ирану пришлось бы существенно уменьшить боевую часть, говорит Романенко.

Иранские баллистические ракеты вряд ли представляют опасность для Европы из-за устаревших технологий. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "Киев24".

"Иранские рекламные данные их техники сильно завышены... Я не думаю, что там огромное количество ракет. К тому же, самые большие баллистические ракеты работают на жидком топливе – это старые советские технологии, они не мобильны. Это не те ракеты, которые можно перевезти и запустить. Это, как правило, ракеты, которые запускаются со стационарных позиций", – пояснил эксперт.

Он также добавил, что для того, чтобы иранские ракеты действительно достигли европейских городов, Тегерану пришлось бы критически уменьшить боевую часть и фактически полностью переделать конструкцию.

"Поэтому для Европы, скорее всего, эти ракеты опасности не представляют", – считает Валерий Романенко.

Угрозы Ирана странам Европы

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что любые действия европейских стран на Ближнем Востоке будут считаться "актами войны" и могут привести к атакам на европейские государства, пишет Euronews.

"Это будет актом войны. Любой такой акт против Ирана будет расценен как соучастие с агрессорами. Это будет расценено как акт войны против Ирана", – сказал спикер ведомства Эсмаил Багаи.

Это предупреждение прозвучало на фоне стремления европейских стран усилить свою оборону, поскольку война в Иране грозит распространиться за пределы Ближнего Востока и создать угрозу безопасности Европы.

Оружие Ирана – вы могли это пропустить

По данным аналитиков Defense Express, наиболее дальнобойными в иранском арсенале считаются ракеты средней дальности – Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad. По заявленным характеристикам, их дальность составляет примерно 1700–2000 км, а боевая часть – от 750 до 850 кг.

Отдельно выделяется Khorramshahr – с заявленной боевой частью до 1800 кг при дальности около 2000 км. Если же уменьшить вес боевой части, теоретически эта ракета может преодолевать до 3000 км. Таким образом, с северо-запада Ирана баллистическими ракетами средней дальности Тегеран может атаковать Грецию, Болгарию, Румынию, где находятся американские базы, а также Украину и Молдову.

Если же предположить дальность в 3000 км, то зона риска расширяется на значительную часть Центральной Европы – включая Германию и Италию.

