В частности, Словакия и Венгрия покупают российские энергоресурсы, а это способствует поступлению средств для российской агрессии против Украины.

Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что некоторые страны Европейского Союза покупают российскую нефть и газ, и этим помогают военной машине России вести войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Ужгороде.

"Вчера в разговоре с президентом Трампом много было об энергетической безопасности, и как уменьшить российские доходы. Президент Трамп был недоволен тем, что европейцы покупают российскую нефть и газ. И это касается, в частности, политики некоторых европейских стран - и Словакия, и Венгрия, и наверняка еще есть страны", - отметил Зеленский.

Как добавил президент Украины, сегодня он об этом будет говорить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"И мы очень надеемся, что и другие наши соседи также услышат соответствующие сигналы", - сказал Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, Америка очень недовольна, что некоторые страны помогают "русской машине войны" тем, что покупают российские энергоресурсы.

Зеленский отмечает, что закупку российских энергоресурсов надо останавливать. С этой целью будут проведены консультации.

"И вчера об этом договорились по телефону - что профессиональные люди по санкциям от Европейского Союза будут встречаться с американскими представителями, и будут обсуждать, как останавливать все каналы торговли энергетикой с россиянами", - добавил Зеленский.

По словам президента Украины, не очень справедливо выглядит, что ЕС находит средства на поддержку Украины, и от США требуем введения санкций, а с другой стороны - есть еще каналы, благодаря которым Россия торгует энергоресурсами, и с Европой тоже.

В свою очередь, Кошта подтвердил, что Трамп отметил, что очень важно прекратить усиливать российские способности, которые помогают продолжать войну через закупку европейцами российского газа и нефти.

"На европейском уровне мы сократили на 80% потребление газа и нефти из России. Остается 20%. И мы должны работать над этим. Большая часть этих 20% - это потребление со стороны Венгрии. И лучший путь ускорить окончание войны будет заключаться в том, если Венгрия тоже прекратит импортировать российский газ и нефть", - подчеркнул Кошта.

Трамп призвал Европу прекратить покупать российскую нефть

Ранее The Guardian со ссылкой на представителя Белого дома писало, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и больше давить на Китай.

Отмечается, что только за один год Москва получила 1,1 миллиарда евро от продажи топлива в страны Евросоюза. Также президент США призвал ЕС оказывать большее экономическое давление на Китай, потому что Пекин финансово поддерживает российскую агрессию против Украины.

