Вместо борьбы за глобальное доминирование президент США предлагает выделить каждому свою песочницу.

Дональд Трамп идет наперекор годам политики США на сдерживание Китая и вместо стратегии противостояния выбирает стратегию распределения сфер влияния. Об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что в последнее время Трамп "звучит как самый большой китайский голубь в Вашингтоне". В этом контексте упоминается его отказ вводить санкции против Китая в ответ на прошлогодние массированные кибератаки, а также снятие запрета на экспорт чипов Nvidia H200 в Китай.

"Это впечатляющий поворот" во внешней политике Трампа, который сам же во время своей первой каденции пытался заблокировать поставки технологий в Китай, напоминает Axios.

Похожее происходит и в стратегии Трампа в отношении России: переход от конфронтации к компромиссам и готовность принять военные завоевания России в Украине. Команда Трампа толкает Украину к передаче агрессору всего Донбасса, чтобы наступила новая эра "стратегической стабильности" в отношениях Вашингтона с Москвой.

При всем этом Трамп призывает вернуть Россию в G7, откуда ее изгнали как раз за вторжение в Крым в 2014 году, а опубликованная Белым домом новая Стратегия национальной безопасности США стала более дружественной к РФ, чем к Европе.

"В модели сосуществования великих держав Трампа сферы влияния являются ценой стабильности. Для США это означает усиление контроля над Западным полушарием, противостояние Венесуэле, которую поддерживают Китай и Россия, и предупреждение обоим государствам держаться подальше от Америки", - пишет Axios.

Как писал УНИАН, по данным инсайдеров, администрация Трампа рассматривает идею создания альтернативы G7, в которую вместо ведущих демократий вошли бы крупнейшие государства мира, в частности Россия и Китай. В неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США предлагается создать формат Core 5 (C5) - "большую пятерку" в составе США, Китая, России, Индии и Японии.

Неопубликованный документ также содержит программу "Сделать Европу снова великой", которая предусматривает фокус США на сотрудничестве с европейскими правительствами, близкими по идеологии к Трампу, в частности в Австрии, Венгрии, Италии и Польше, а также поддержку сил, выступающих за "традиционный европейский образ жизни". В тексте якобы прямо говорится о поощрении выхода этих стран из ЕС.

