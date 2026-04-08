Трамп вышел на тропу войны и делает НАТО 'козлом отпущения', - Politico

Трамп явно недоволен тем, как идет иранская кампания, и хочет обвинить союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду совершит напряженную поездку в Белый дом, надеясь умиротворить президента США Дональда Трампа и убедить его не отказываться от Альянса. Однако Трамп становится все более враждебным по отношению к союзникам, и усилий Рютте, скорее всего, будет недостаточно, чтобы предотвратить более глубокий и, возможно, непоправимый разрыв США и НАТО, пишет Politico.

По данным источников издания, хотя Трамп то говорил, что "очень разочарован" отказом НАТО от участия в иранской войне, то преуменьшал свое негодование, он был "очень последователен" в своих выражениях разочарования за закрытыми дверями. И хотя Трамп не может официально выйти из НАТО без одобрения Сената или Конгресса, однако "у него есть и другие способы уменьшить свои обязательства" - например, сократить финансирование операций НАТО со стороны США, уменьшить численность американских войск в Европе или даже прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной на фоне ее войны с Россией.

Трампу нужен "козел отпущения"

Недовольство Трампа усилилось в последние недели, поскольку союзники по НАТО отказались участвовать в его кампании против Ирана.

"Желание европейцев поддержать США находится на уровне ниже нуля", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Европейские страны отказались от отправки войск в Персидский залив, а некоторые отказали США в доступе к совместным военным базам на своей территории или в своем воздушном пространстве для использования во время войны. Некоторые лидеры также публично критиковали Трампа, особенно президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что нежелание Европы отправлять войска в Иран, по крайней мере частично, является результатом его враждебного отношения к альянсу.

При этом европейский чиновник из страны НАТО предположил, что Трамп рассматривает НАТО как козла отпущения за состояние войны в Иране:

"Очевидно, сейчас не лучшее время для трансатлантических связей. Трамп явно недоволен тем, как идет иранская кампания, и хочет обвинить союзников".

Рютте расскажет Трампу о преимуществоах НАТО

"Очевидно, что Рютте ничего не может предложить от НАТО в отношении Ирана, поскольку это выходит за рамки его ответственности. Думаю, он снова подчеркнет, что европейские союзники и Канада с каждым днем ​​берут на себя все большую часть бремени коллективной безопасности в Европе", - отметил один из дипломатов.

Другие чиновники отметили, что союзники ожидают, что Рютте расскажет о преимуществах НАТО для интересов США и вернется с более четким пониманием того, чего именно Трамп хочет от европейских союзников. Однако, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, генеральный секретарь не будет использовать встречу для каких-либо важных заявлений по инициативе НАТО, касающейся войны в Иране.

В то же время один из дипломатов НАТО заявил, что "сомнительно", что этих напоминаний от Рютте будет достаточно для Трампа в момент, который несет для президента США большую политическую опасность, чем когда-либо прежде.

Трамп и НАТО

Ранее президент США признался, с чего начался конфликт между США и НАТО. Он сказал, что его напряженные отношения с Альянсом начались из-за спора вокруг Гренландии.

Кроме того, Трамп резко раскритиковал партнеров по НАТО за отказ поддержать США в конфликте с Ираном. По его словам, союзники не предоставили военные базы и воздушное пространство, отказались направлять корабли и не поддержали операции в районе Ормузского пролива.

