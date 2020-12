Ранее американские СМИ сообщали о желании Трампа выдвигаться в президенты в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп сказал Национальному комитету Республиканской партии, что если ему не удастся выиграть выборы 2020 года, то он увидится с ними «через четыре года».

Читайте такжеСуд отказал Трампу в пересчете голосов в ПенсильванииРанее американские СМИ сообщали о желании Трампа выдвигаться в президенты в 2024 году.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года»,— сказал президент в своем выступлении, передает kommersant со ссылкой на Politico.

The New York Times ранее сообщала, что Трамп может объявить об участии в выборах, когда подтвердится победа Джо Байдена. По данным The Daily Beast, он может объявить об этом в день инаугурации демократа.

Выборы президента США

Автор: УНИАН