В Украине и Европе растет обеспокоенность мирными переговорами, которые ведет администрация США под руководством президента Дональда Трампа, игнорируя и обесценивая Европу. Вашингтону так и не удалось добиться никакого серьезного компромисса с российским диктатором Владимиром Путиным, который продолжает выдвигать максималистские требования для прекращения войны.

Главные проблемы мирных переговоров

Как пишет Le Monde, предметом беспокойства украинцев и их европейских союзников является то, что США не собираются привлекать к мирным переговорам Европу. Всего спустя несколько часов после встречи двух доверенных лиц Трампа с Путиным советник главы Кремля Кирилл Дмитриев рассказал, что "мирный план", который обсуждали американская и российская стороны, состоял из 27 пунктов, что всего на один пункт меньше первоначального документа, который соответствовал многим требованиям Москвы.

В издании отметили, что это наталкивает Украину и Европу на мысль, что результат переговоров в Женеве между европейцами, американцами и украинцами 23 ноября, которые были направлены на приведение "мирного плана" в соответствие с нормами международного права и удаление наиболее проблемных пунктов, был проигнорирован Вашингтоном.

Украинский источник сообщил журналистам 4 декабря, что план, представленный американцами, содержал пункты, которые Украина отказалась обсуждать и попросила вычеркнуть их. Тем не менее, американцы обсудили их с россиянами и потребовали от украинцев максимальной конфиденциальности.

"Они (украинцы - УНИАН) не могут ничего говорить или делиться с нами (Европой - УНИАН)", - рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

Более того, в издании добавили, что ранее планировалась, что 4 декабря специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибудут в Бельгию для встречи с представителями Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого посланники Трампа предпочли встретиться с украинской делегацией во Флориде.

"Для Трампа европейцы - это как гватемальцы, он не испытывает к ним никакого уважения", - заявил журналистам бывший посол Франции в США Жерар Аро.

США снижают давление на Россию

В издании подчеркнули, что еще одна проблема переговоров заключается в том, что Трамп не особо заботится о том, кто является агрессором, а кто жертвой в российско-украинской войне. Журналисты напомнили, что 3 декабря он сказал, что Зеленскому якобы "стоило заключить соглашение с Россией еще в феврале", когда между президентами Украины и США произошла острая перепалка в Белом доме.

Кроме того, 4 декабря США объявили о приостановке части санкций против российского нефтяного гиганта "Лукойл" менее чем через две недели после их вступления в силу. В издании подчеркнули, что это заметно снизит финансовое давление на РФ.

Европа обеспокоена тем, что США могут предать Украину

Также журналисты напомнили, что 4 декабря издание Der Spiegel опубликовало стенограмму разговора канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и еще нескольких европейских лидеров с Владимиром Зеленским. В стенограмме содержались слова лидера Франции о том, что США "могут предать Украину в вопросе территорий без четкого определения гарантий безопасности".

Позже в Елисейском дворце опровергли это заявление. в Париже заверили, что слово "предательство" не произносилось во время беседы, но ни один из упомянутых лидеров не захотел комментировать эту беседу лично.

В издании отметили, что в Европе также опасаются того, что Уиткофф и Кушнер, которые смотрят на российский рынок с точки зрения девелоперов, не подходят на роль переговорщиков.

"Нельзя оставлять украинцев и Владимира (президента Украины Владимира Зеленского - УНИАН) наедине с этими парнями", - сказал ранее президент Финляндии Александр Стубб.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает мнение Стубба. В издании напомнили, что ранее он заявлял, что США "играют с Украиной и Европой".

Тем не менее, Европе будет сложно разорвать связи с США, несмотря на возмущение и унижение, считают в издании.

"Европейцы зависят в вопросах обороны от Америки, поэтому им важно не потерять Трампа, какими бы ни были унижения, которые им приходится терпеть со стороны американской администрации. Трампу удалось с помощью невероятного фокуса создать атмосферу всеобщего страха перед тем, что он может сделать. Больше всего пугает не столько мощь Америки, сколько то, как он может ее использовать", - заявил специальный советник по геополитике в Институте Монтень Мишель Дюкло.

У Европы есть свои рычаги воздействия на США

В издании отметили, что Европе, похоже, придется ждать, пока США сами осознают, что Россия блокирует любой мирный процесс. Тем не менее, журналисты добавили, что у европейских стран есть политические и финансовые рычаги воздействия на американскую администрацию, чтобы заставить ее увеличить давление на Россию.

В издании подчеркнули, что игра на руку Путину вызывает раздражение у части республиканцев, и администрация США не может принять решение, как это было предусмотрено в первоначальном "мирном плане", о вступлении в Европейский Союз или запрета на вступление НАТО для Украины без согласия остальных государств-членов.

Также Европа могла бы конфисковать российские активы, чтобы получить около 210 миллиардов евро. В издании отметили, что этого было бы достаточно, чтобы финансировать более двух лет военной помощи Украине и, по крайней мере частично, компенсировать возможное прекращение американской помощи.

Тем не менее, европейская юридическая машина и нежелание Бельгии, где находится большая часть российских активов, препятствуют реализации этого плана, добавили в изданию.

Трамп резко раскритиковал Европу - что известно

Ранее издание Politico писало, что в Стратегии национальной безопасности США содержится заявление о том, что Европа в будущем "столкнется с полным культурным крахом". В документе отмечается наличие экономических проблем в Европе, но говорится, что они "затмеваются реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации" в течение следующих 20 лет.

"К более масштабным проблемам, стоящим перед Европой, относятся действия Европейского союза и других транснациональных организаций, подрывающие политическую свободу и суверенитет, миграционная политика, преобразующая континент и порождающая раздоры, цензура свободы слова и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потеря национальной идентичности и уверенности в себе", - говорится в 33-страничном документе.

В издании считают, эта риторика, вероятно, найдет глубокий отклик у большинства крайне правых партий Европы, чьи предвыборные программы в первую очередь основаны на критике ЕС, требованиях ограничить миграцию из мусульманских и неевропейских стран, а также на патриотическом стремлении обратить вспять предполагаемый упадок своих стран.

