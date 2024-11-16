Кеннеди говорил, что хочет перестроить производство продуктов питания в США, избавив его от пестицидов и генетически модифицированных культур.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинет на пост министра здравоохранения и социальных служб активиста-антиваксера и юриста-эколога Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

Если Сенат утвердит кандидатуру Кеннеди, это станет предвестником крупнейшего в истории переосмысления системы здравоохранения США. Минздрав и его агентства контролируют утверждение лекарств, безопасность продуктов питания и наблюдение за заболеваниями, а также системы Medicare и Medicaid, пишет Politico.

Выходец из одной из самых известных демократических семей Америки, Кеннеди и его движение "Сделаем Америку снова здоровой" [Make America Healthy Again - МАНА] частично возлагают вину за плохое здоровье американцев на коррумпированный альянс между пищевой и лекарственной промышленностью и регуляторами, призванными следить за ними. Они хотят заменить бюрократов и пересмотреть системы контроля за пестицидами, пищевыми добавками и вакцинами.

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Кеннеди сказал, что хотел бы, чтобы в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами были освобождены "целые отделы", особенно регулирующие вопросы питания. Работа этого ведомства включает в себя разработку рекомендаций по питанию, надзор за маркировкой и безопасностью продуктов, а также борьбу с такими связанными с пищей недугами, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Представитель организации Make America Healthy Again Джефф Хатт сказал:

"Когда мы говорим о том, чтобы сделать Америку здоровой, нам действительно нужно говорить о корпоративном захвате и о том, как крупные корпорации захватили наши правительственные агентства".

Отмечается, что одной из главных целей движения является проведение альтернативных исследований и организация политической поддержки, чтобы открыть путь для политиков, не зависящих от крупных отраслей промышленности.

Кеннеди говорил, что хочет перестроить производство продуктов питания в США, избавив его от пестицидов и генетически модифицированных культур - ключевого сырья для американских фермеров - которые, по его словам, делают американцев больными.

Противники MAHA, лоббисты, представляющие крупные продовольственные компании и товарные культуры, тайно встречаются с ключевыми законодателями, чтобы не допустить назначения Кеннеди на пост министра здравоохранения, сообщил один из сельскохозяйственных лоббистов, осведомленный об этих встречах.

Будущие назначения Трампа - детали

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выбрал сенатора Марко Рубио (штат Флорида) на пост государственного секретаря в своей следующей администрации, а Мэтта Гетца - на пост генерального прокурора. Тулси Габбард станет директором Национальной разведки.

Ранее УНИАН писал, что не все члены команды Трампа положительно отзываются об Украине, однако надежды на то, что все будет не так уж и плохо - есть.

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