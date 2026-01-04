Выпускают средства связи и РЭБ для российской армии: Зеленский ввел новые санкции

Речь идет о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц.

Украина ввела санкции против лиц и компаний, которые производят и поставляют средства связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщается на сайте главы государства, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых - граждане и резиденты России.

Отмечается, что это лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.

"Среди них - предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур", - говорится в сообщении.

Так, санкции введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса России.

"Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что Украина продолжит работу с партнерами по синхронизации украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров. А некоторые из позиций будут учтены в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого продолжается.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский, комментируя потенциальное мирное соглашение, отметил, что сейчас Украина не видит подготовки США к снятию санкций с России, но ситуация может измениться.

По словам президента, снятие санкций в значительной степени будет зависеть от решимости европейцев. А одна из проблем в вопросе снятия санкций - позиция самого Кремля, которую нельзя считать ни последовательной, ни предсказуемой.

