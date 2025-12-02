Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы, но тот отказал, - Reuters

Лидер Венесуэлы выдвинул ряд условий, в частности просил амнистию и снятие санкций. Но Вашингтон отказал.

Президент США Дональд Трамп предоставил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро время до прошлой пятницы, чтобы тот покинул страну. После отказа выполнить ультиматум Соединенные Штаты объявили о закрытии воздушного пространства над страной, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Во время короткого разговора 21 ноября Мадуро выразил готовность покинуть Венесуэлу, но выдвинул ряд требований. Он просил полную амнистию для себя и семьи, отмену всех санкций США, прекращение производства Международного уголовного суда и снятие ограничений с более 100 высокопоставленных чиновников его правительства.

Трамп отклонил большинство этих условий. Разговор длился менее 15 минут, и американский президент очертил четкий дедлайн - одну неделю на то, чтобы Мадуро покинул страну вместе с семьей. По данным Reuters, венесуэльский лидер также предлагал, чтобы временное правительство до выборов возглавила вице-президент Делси Родригес.

Видео дня

Давление США на Венесуэлу - что предшествовало

Контакты между двумя лидерами стали кульминацией месяцев давления США: от ударов по кораблям, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, до публичных угроз расширить военную операцию и признания группы Cartel de los Soles - к которой, по утверждению администрации, принадлежит Мадуро - террористической организацией.

Мадуро и его правительство отрицают все обвинения и называют действия США попыткой смены режима для контроля над природными ресурсами Венесуэлы.

Поскольку Мадуро не выполнил условия Трампа, США в субботу объявили о закрытии венесуэльского воздушного пространства. На следующий день Трамп подтвердил факт разговора, но отказался раскрывать подробности. Белый дом и каракасские чиновники комментариев не предоставили.

Вас также могут заинтересовать новости: