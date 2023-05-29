Между руководителями Беларуси и Казахстана происходит увлекательная заочная дискуссия.

Казахстан не намерен присоединиться к "Союзному государству" России и Беларуси, тем более ради получения ядерного оружия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в комментарии для СМИ.

"Недавно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в "Союзное государство". Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существует другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", – заявил он.

Токаев подчеркнул, что получение ядерного оружия не интересует Казахстан в принципе.

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"Оно не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", – заявил Токаев.

Что предложил Лукашенко – подробности

На прошлой неделе между Россией и Беларусью было подписано соглашение о ранее анонсированном размещении российского ядерного оружия на беларуской территории. Сам Лукашенко сообщил, что ядерные боеприпасы якобы уже начали завозить в Беларусь.

Комментируя это событие глава Казахстана неодобрительно высказался о сближении Минска и Москвы, отметив, что теперь у них даже ядерное оружие "одно на двоих". Лукашенко решил заочно ответить Токаеву и предложил всем желающим, а в первую очередь Казахстану вступать в союзное государство с РФ, чтобы получить ядерное оружие.

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