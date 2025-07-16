По словам Селезнева, в современной войне ключевую роль играет не столько количество бойцов, сколько технологии.

Информация об укомплектованности подразделений Сил обороны Украины сейчас является засекреченной, однако отдельные военнослужащие действительно сообщают о недостатке личного состава в некоторых частях. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "Фокусу".

В то же время, по его словам, мобилизационный процесс в Украине продолжается в плановом режиме. Новобранцы проходят подготовку как в Украине, так и за рубежом.

Эксперт отмечает, что в современной войне ключевую роль играет не столько количество бойцов, сколько технологические средства ведения боевых действий - беспилотники, артиллерия и другие системы поражения. Именно поэтому численность армии сегодня не является критической проблемой.

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Кроме того, по словам Селезнева, Украина сейчас находится в режиме стратегической обороны, что тоже снижает потребность в большом количестве личного состава на передовой.

"Мы находимся в стратегической обороне под прикрытием должным чинам построенных инженерных фортификаций. В этой ситуации количество личного состава нужно несколько меньше. Поэтому эти факторы, в определенной степени, работают как компенсаторный механизм для того, чтобы мы имели возможность, с имеющимися ресурсами, иметь стабилизацию на поле боя", - пояснил эксперт.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, Верховная Рада Украины на 90 суток продлила действие режима военного положения с 7 августа 2025 года. За соответствующее решение проголосовало 320 депутатов. Кроме того, парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней - за это проголосовало 304 депутатов.

Напомним, РФ ударами по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки хочет сорвать мобилизацию в Украине, но, как заверил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, враг не может сорвать этот процесс. По его мнению, россияне понимают, что не все так хорошо у них на передовой на фронте, и поэтому прибегает к таким циничным действиям и пытается дискредитировать ТЦК.

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