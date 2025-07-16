Для воздушных боев с россиянами не подходят, потому что не имеют там преимуществ, говорит Романенко.

Полученные от партнеров истребители F-16 используются на 2/3 их возможностей. Об этом сказал в эфире "Фабрика новостей" авиаэксперт Валерий Романенко.

"Мы их получили немного, поэтому используем для выполнения ограниченного количества задач. Где-то на 2/3 их возможностей", - подчеркнул он.

По его словам, F-16 используются там, где они эффективны, прежде всего для ПВО.

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"У них лучшие радары, которые хорошо видят на фоне земли. Для них есть ракеты. При этом ракеты малой дальности, дешевые и старых моделей, которых с головой хватает на уничтожение российских крылатых ракет. У них есть пушки, из которых можно поражать "Шахеды", если они поднимаются на высоту 3000 метров. Там есть смысл использовать эти самолеты, потому что нет опасности потери скорости, столкновения с землей, падения", - рассказал Романенко.

По его словам, на такой высокие российские "Шахеды" не могут доставать мобильные группы, но их прекрасно видят радары самолета и меньше опасность для истребителей их сбивать. При этом добавил, что на малой высоте при уменьшении скорости истребителем, поскольку у "Шахеда" она максимальная - 200 км в час, а у истребителя во время атаки - 400 км в час минимальная, то самолет просто упадет.

"Не исключаю, что у нас такие случаи могли быть один или два раза", - сказал авиаэксперт.

Романенко отмечает, что второй задачей F-16 является подавление вражеской ПВО на время запуска наших ракет и беспилотников. По его словам, эти истребители могут работать антирадарными ракетами и это гораздо эффективнее, чем применение HARM с наших самолетов.

"Потому что там могут быть дополнительные целеуказания во время полета ракеты и большая вероятность поражения российских радаров, если использовать антирадарные ракеты HARM с F-16", - подчеркнул он.

Авиаэксперт подчеркнул, что третье преимущество этих истребителей в том, что они имеют эффективный бортовой комплекс обороны. Романенко отметил:

"Пока не было случаев, чтобы они были сбиты россиянами. Поэтому они способны наносить ограниченные удары крылатыми бомбами по российским позициям на передовой, чтобы самим не получать ракету от российских зенитных комплексов и не подставиться под российский истребитель. Важно не подходить к круговым зонам, где уже, если запустили ракету, то ты уже не выкрутишься, потому что тебя собьют. Если не подходить в такие зоны, то можно поражать скопления российских войск".

Он сказал, что, к сожалению, из-за недостаточной дальнобойности ракет, которые мы получили к этому истребителю и из-за в целом малой дальности радара использовать их для воздушных боев с российскими истребителями не эффективно, потому что они не имеют преимуществ и уступают россиянам по дальности обнаружения и дальности стрельбы, хотя имеют лучший бортовой комплекс обороны, который способен отвести российские ракеты

Война в Украине - применение F-16

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Юрий Микуляк отмечал, что неэффективно использовать истребители F-16 для сбивания "Шахедов", потому что это очень дорого и опасно.

Микуляк считает, что пилот Максим Устименко погиб во время российской воздушной атаки именно потому, что сбивал "Шахеды" и столкнулся с обломками.

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