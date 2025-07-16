Трек называется Fight for Life.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров анонсировал новый трек, записанный совместно с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.

В своем Instagram исполнитель поделился видео-анонсом и указал дату премьеры - 18 июля, за день до боя Усика с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа,

На публикацию уже успели отреагировать и некоторые украинские артисты, среди них - реперка Alyona Alyona и певица Надя Дорофеева.

Трек называется Fight for Life (feat. Usyk) и уже доступен для предварительного заказа. Ожидается, что песня будет звучать на арене и в трансляциях.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик уже находится в Лондоне, где на днях "выгулял" уникальный костюм от украинского бренда с авторской вышивкой.

"Мы заново переосмыслили образ казака XXI века. Этот наряд - специальная разработка, созданная исключительно для него", - рассказали представители бренда мужской одежды Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой.

Также УНИАН сообщал, что Артем Пивоваров в день рождения стал заслуженным артистом Украины.

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