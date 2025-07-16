Под завалами могут оставаться люди.

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на центр Доброполья, что в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и много пострадавших. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, РФ обстреляла город в час, когда люди возвращались с работы.

"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - написал Лубинец.

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Омбудсман подчеркнул, что враг в очередной раз нанес сознательный удар по мирным жителям.

"Россия - государство-террорист, которое ведет войну против мирных украинцев и уничтожает жизнь даже далеко от линии фронта. Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия!", - призвал он.

Обновлено 19:14. Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших и 14 раненых в результате вражеского удара по городу.

"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно - по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу. По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди - поиск уцелевших продолжается", - отметил чиновник.

Обновлено 19:49. Вадим Филашкин уточнил, что на данный момент известно об одном погибшем, еще 21 человек получил ранения.

"Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей. О существенных изменениях буду сообщать дополнительно", - написал он.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 16 июля Россия ударила по польскому заводу в Виннице, в результате чего есть пострадавшие в тяжелом состоянии. По словам руководителя завода, "удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений".

"На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам", - заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Также сообщалось, что в этот день россияне нанесли сильнейший удар по Кривому Рогу, из-за чего было разрушено промышленное предприятие. Отмечается, что в области и в небе над Криворожьем работала противовоздушная оборона, в результате чего было сбито 16 вражеских БпЛА.

"Без потерь, персонал находился в укрытиях. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - отметил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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