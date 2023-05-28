У беларуского диктатора возникла "гениальная" идея, как объединить постсоветское пространство.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ вступать в союз с Россией, чтобы заполучить ядерное оружие. Такое заявление диктатор сделал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал сближение Минска и Москвы, отдельно упомянув странное решение о ядерном оружии, которое у РФ и Беларуси теперь "одно на двоих". Лукашенко в своем комментарии прямо ответил лидеру Казахстана.

"Если кто-то переживает – ну не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу – но если вдруг, то никто не имеет ничего против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто: в союз с Россией и Беларусью нужно вступать. Всё! И будет ядерное оружие на всех", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что это лишь его личное мнение, а не мнение российской стороны. При этом беларуский диктатор заявил, что сегодня "у нас уникальный шанс объединиться", не уточнив, однако к кому конкретно он обращается.

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси

В марте Владимир Путин заявил, что намерен разместить в Беларуси свои комплексы для запуска тактических ядерных ракет и ядерные боеприпасы для авиации. С этой целью в Беларуси к июлю хотят построить хранилище ядерного оружия.

На этой неделе между Россией и Беларусью было подписано формальное соглашение о размещении российского ядерного оружия на беларуской территории. По словам Лукашенко, ядерные боеприпасы уже начали завозить в Беларусь.

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