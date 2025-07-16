По мнению Нарожного, 17 систем Patriot, как анонсировал Трамп, получить нереально.

17 систем Patriot для Украины, о которых говорил президент США Дональд Трамп, - абсолютно нереалистичная цифра, считает военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его мнению, вероятно, речь идет о 17 пусковых Patriot, то есть двух батареях. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

Комментируя изменение позиции Трампа по Украине, Нарожный отметил, что "действительно разворот произошел". По его словам, Трамп понял, что только с позиции силы надо разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Нет уже проволочек, нет каких-то "танцев с Путиным", что Путин - мол, "хороший парень", что он завтра якобы остановит войну и так далее. То есть Трамп понял, что только с позиции силы, только с позиции качественных сильных ударов по территории России можно разговаривать с Путиным", - отметил он.

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В то же время, говорит эксперт, непонятным остается заявление Трампа о передаче Украине 17 систем Patriot. Он предположил, что, вероятно, имелось в виду 17 пусковых Patriot.

"Возможно, имелось в виду 17 пусковых Patriot - это больше похоже на правду. Если это так, то это 2 батареи и это более реалистичная цифра. Мне все-таки кажется, что будут поставлять полные батареи. То есть не просто пусковые установки, а полный комплект будет с радарами, с серверными установками, с дизель-генераторами и всем остальным, что есть в комплекте к этой системе", - пояснил Нарожный.

Он добавил, что о 2-3 батареях Patriot говорил ранее и президент Украины Владимир Зеленский.

"Он говорил, что договорились о закупке 2 батарей через Германию и 1 батарею через Норвегию. То есть 2-3 батареи Patriot - это абсолютно реалистичная цифра", - подчеркнул военный эксперт.

Все остальное, что пообещал Трапм, по его словам, - это ракеты малой дальности, в частности GMLRS и ATACMS.

"Это ракеты с дальностью от 80 до 300 км, которые абсолютно реалистично получить от США. Они у них есть на складах, они сами их могут производить, и выглядит так, что в последнее время это производство они как могут ускоряют. Именно для того, чтобы пополнять собственный арсенал и вооружать Украину", - добавил Нарожный.

Patriot для Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп объявил об отправке Patriot для Украины. По его словам, большая часть этих систем будет на поле боя. На уточняющий вопрос о том, получит ли Украина батареи Patriot или конкретно ракеты к ним, американский президент ответил: "Все. Это Patriot. Это полный комплект с батареями".

Впоследствии Трамп заявил, что ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправлены в Украину в рамках нового механизма поставок. "Они идут из Германии, и потом Германия их замещает. То есть что происходит: в основном Евросоюз, но пусть, скажем, в форме НАТО, это очень похоже, но НАТО все нам оплатит. В некоторых случаях нам оплатят страны Евросоюза напрямую", - детализировал Трамп.

Что касается батарей системы ПВО Patriot, то, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, их поставки будут продолжаться месяцами.

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