В ChatGPT сильно упростили создание картинок: теперь можно выбрать один из готовых стилей

Больше не нужно писать огромные детальные промпты, нейросеть сделает это за вас.

OpenAI добавила в генератор изображений внутри ChatGPT удобную фичу: теперь можно выбирать заранее заданные стили, чтобы создавать картинки без необходимости самому писать сложные промпты. Об этом сообщает BleepingComputer.

Всё работает просто: выбираешь стиль - и чат сам подставляет нужный описательный запрос. Его можно отредактировать или сразу отправить, чтобы получить изображение.

Это особенно удобно для тех, кто не хочет вникать в тонкости промпт-инженерии и просто хочет, чтобы картинка получилась в нужной атмосфере.

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Сейчас доступно 9 стилей: киберпанк, аниме, драматический снимок головы, раскраска, фотосессия, ретро-мультик, глэм 80-х, арт-нуво, синтвейв.

После выбора одного из них в поле ввода текста автоматически появится соответствующий промпт.

Нововведение доступно для всех пользователей. Для него необязательно иметь платную подписку ChatGPT Plus.

Ранее мы рассказывали, что OpenAI этим летом выпустит новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. ChatGPT 5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

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