В ChatGPT сильно упростили создание картинок: теперь можно выбрать один из готовых стилей

OpenAI добавила в генератор изображений внутри ChatGPT удобную фичу: теперь можно выбирать заранее заданные стили, чтобы создавать картинки без необходимости самому писать сложные промпты. Об этом сообщает BleepingComputer.
Всё работает просто: выбираешь стиль - и чат сам подставляет нужный описательный запрос. Его можно отредактировать или сразу отправить, чтобы получить изображение.
Это особенно удобно для тех, кто не хочет вникать в тонкости промпт-инженерии и просто хочет, чтобы картинка получилась в нужной атмосфере.
Сейчас доступно 9 стилей: киберпанк, аниме, драматический снимок головы, раскраска, фотосессия, ретро-мультик, глэм 80-х, арт-нуво, синтвейв.
После выбора одного из них в поле ввода текста автоматически появится соответствующий промпт.
Нововведение доступно для всех пользователей. Для него необязательно иметь платную подписку ChatGPT Plus.
Ранее мы рассказывали, что OpenAI этим летом выпустит новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. ChatGPT 5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.