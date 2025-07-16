Еще 11 посетителей сообщили о симптомах отравления.

Украинский ресторатор Миша Кацурин заявил, что отравился в собственном ресторане во Львове вместе с другими посетителями заведения. Об этом он написал в своем Instagram.

"По состоянию на сегодняшний день 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", - отметил он.

При этом Кацурин рассказал о дальнейших действиях своей команды:

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оплата счетов за лечение всем отравившимся;

закрытие заведения для выяснения обстоятельств;

вызов санстанции, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты, ожидание результатов;

утилизация всех продуктов.

По словам ресторатора, он и сам вынужденно ложится в больницу на стационар, так как "состояние паскудное".

"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами", - отметил Кацурин.

Напомним, ранее жена Кацурина, певица Надя Дорофеева растрогала фанов редким фото с ним.

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