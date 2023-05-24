Президент Казахстана назвал договор Москвы и Минска проблемой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблемой союзное государство Российской Федерации и Беларуси. Он указал, что Минск и Москва создали прецедент в Евразийском экономическом союзе.

"Создание государства по формуле "две страны − одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - заявил казахский политик на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

При этом он указал, что остальные члены союза демонстрируют иной уровень интеграции.

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"С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Этот вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю... обсудить данную проблему", - подытожил Токаев.

Союзное государство - что известно

Договор о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Беларуси подписали в Москве 8 декабря 1999 года. В конце 2019 года стороны утвердили дорожную карту Союзного государства. Сам договор вступил вступил в силу 26 января 2000 года.

Союзное государство Беларуси и России - это надгосударственное образование, которое должно объединить политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство стран.

26 декабря 2021 года в Минске и Барановичах появились листовки с антироссийскими лозунгами, в частности, "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ", "Лукашенко (самопровозглашенный белорусский "президент" Александр Лукашенко – УНИАН), не втягивай страну в войну".

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