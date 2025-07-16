Ни один самолет не сможет настолько эффективно поддерживать войска на земле, говорят авиаэксперты.

A-10 Thunderbolt II, известный как "Бородавочник" или просто Warthog, стал легендой не только среди военных, но и среди фанатов боевой авиации. Мощный, непоколебимый, с огнестрельной пушкой GAU-8 - он выглядит как воплощение неуничтожимости. Именно поэтому вирусная история о том, что его якобы пытались сбить 100 раз - и не смогли - вызвала волну интереса, пишет WION.

Но правда ли это правда? Хотя официальных записей о "100 попытках сбить" не существует, факты из боевой истории A-10 впечатляют не меньше.

Созданный, чтобы выживать

Разработанный в 1970-х для уничтожения советских танков, A-10 имеет титанированную "ванну" для защиты пилота, способен летать после тяжелых повреждений, имеет самогерметичные баки и дублированные системы управления. Даже потеря двигателя или крыла - не приговор.

Видео дня

В Персидском заливе A-10 совершил более 8100 боевых вылетов, потеряв всего 7 самолетов. В 2003 году капитан Ким Кэмпбелл посадила свой A-10 после более 100 попаданий в корпус - самолет вернулся на базу без гидравлики. Это одна из самых несокрушимых боевых машин современной истории.

Почему его не могут сбить?

Warthog имеет низкую скорость и исключительную маневренность, что позволяет ему избегать ракет. Его пушка GAU-8 стреляет 3900 выстрелов в минуту - почти как артиллерия в воздухе. Это делает его устрашающим противником для любой бронетехники.

Несмотря на свою эффективность, A-10 планируют списать к 2030 году, заменив его F-35. В 2024 году 39 единиц уже отправили на хранение. Критики считают, что ни один самолет не сможет настолько эффективно поддерживать войска на земле. Военные, особенно пехота, видят в Warthog свое небо с надеждой.

Хотя история о "100 неудачных попытках сбить A-10" - больше символ, чем факт, его боевая слава заслужена. Уникальная конструкция, выносливость и проверенность в реальных боях сделали Warthog легендой.

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