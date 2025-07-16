Сейчас чиновник находится в стабильном состоянии.

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранение во время российской атаки. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Патрикс Грива, передает LSM.

По его словам, Хельманис сейчас находится в командировке вместе с украинскими волонтерами, чтобы доставить автомобили и другую помощь бойцам ВСУ.

"Такие миссии регулярно на повестке дня мэра, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев передается и привозится серьезное количество автомобилей, на этот раз также около 20 машин", - рассказал Грива.

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По информации украинских источников, Хельманис сейчас находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что мэр латвийского города получил ранения в результате обстрела в прифронтовом городке. Ему оказали медицинскую помощь.

Как отметил Грива, более подробной информации о месте происшествия пока нет, ведь маршруты миссий помощи держатся в секрете из соображений безопасности.

"Министерство иностранных дел сообщает, что посольство Латвии в Украине связалось с Хельманисом. Он не обращался за консульской помощью, но посольство готово присоединиться в случае необходимости. Свое возвращение в Латвию Хелманис организует самостоятельно", - добавили в LSM.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 16 июля Россия ударила по польскому заводу в Виннице. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, "удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений".

"На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам", - отметил он.

Также в этот же день россияне нанесли сильнейший удар по Кривому Рогу. В город летели "шахеды" и ракета, в результате чего там раздалась серия взрывов. По данным местных властей, разрушено промышленное предприятие.

"Без потерь, персонал находился в укрытиях. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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