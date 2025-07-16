Эгилс Хельманис с 2022 года лично отвозит помощь для украинских защитников в прифронтовые территории / коллаж УНИАН, фото Википедия, УНИАН

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранение во время российской атаки. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Патрикс Грива, передает LSM.

По его словам, Хельманис сейчас находится в командировке вместе с украинскими волонтерами, чтобы доставить автомобили и другую помощь бойцам ВСУ.

"Такие миссии регулярно на повестке дня мэра, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев передается и привозится серьезное количество автомобилей, на этот раз также около 20 машин", - рассказал Грива.

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По информации украинских источников, Хельманис сейчас находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что мэр латвийского города получил ранения в результате обстрела в прифронтовом городке. Ему оказали медицинскую помощь.

Как отметил Грива, более подробной информации о месте происшествия пока нет, ведь маршруты миссий помощи держатся в секрете из соображений безопасности.

"Министерство иностранных дел сообщает, что посольство Латвии в Украине связалось с Хельманисом. Он не обращался за консульской помощью, но посольство готово присоединиться в случае необходимости. Свое возвращение в Латвию Хелманис организует самостоятельно", - добавили в LSM.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 16 июля Россия ударила по польскому заводу в Виннице. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, "удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений".

"На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам", - отметил он.

Также в этот же день россияне нанесли сильнейший удар по Кривому Рогу. В город летели "шахеды" и ракета, в результате чего там раздалась серия взрывов. По данным местных властей, разрушено промышленное предприятие.

"Без потерь, персонал находился в укрытиях. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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