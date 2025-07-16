Корреспондент ВВС рассказал, как его разговор с президентом США состоялся уже тогда, когда он потерял на это надежду.

Журналист ВВС Гэри О'Донохью рассказал, как президент США Дональд Трамп среди ночи захотел дать ему интервью и разбудил своим телефонным звонком. Это О'Донохью описал в колонке на страницах ВВС.

По его словам, Трамп известен привычкой звонить журналистам неожиданно, мол, похоже, что телефонный разговор с корреспондентом тет-а-тет нравится президенту США значительно больше, чем общение в традиционном формате телеинтервью.

Журналист пишет, что он пытался договориться об эксклюзивном интервью с президентом в день годовщины покушения на этого в Батлере, штат Пенсильвания, и даже в воскресенье уже было обещание, что "до звонка остались считанные минуты", но никто так и не позвонил. В конце концов, корреспондент потерял надежду, что интервью состоится.

Видео дня

"После долгих нескольких недель в дороге, без выходных, я был истощен и лег вздремнуть. Вдруг раздался звонок. Я поднял трубку и сонно поздоровался, а оттуда услышал бодрый голос пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт: "Привет, Гэри, я здесь вместе с президентом, передаю ему телефон". Я побежал в гостиную, пытаясь спросонья отыскать свой цифровой диктофон; линия оборвалась, и я решил, что этим все и закончится", - рассказал О'Донохью.

Но, по его словам, в Белом доме снова вышли на связь, и он "почти 20 минут проговорил с Трампом абсолютно обо всем: о той роковой ночи в Батлере, о его разочаровании во Владимире Путине, о восстановленной вере в НАТО и его взглядах на отношения с Британией".

Что сказал Трамп в разговоре с О'Донохью

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп в разговоре с журналистом подсчитал, сколько раз его "кинул" Путин. Он заявил, что несколько раз верил в достижение договоренностей с кремлевским правителем, однако тот срывал их.

"Я думал, мы уже договорились раза четыре, а потом приезжаешь домой - и видишь: только что атаковали дом престарелых или что-то подобное в Киеве. Я сказал: "Что, черт возьми, это было?"", - рассказал Трамп.

Также глава Белого дома сказал, что "оставляет двери открытыми" для Путина, хотя и разочаровался в нем.

Также в интервью Трамп похвалил НАТО, мол, он больше не считает блок "устаревшим" альянсом, ведь теперь страны-члены "платят собственные счета". Президент США сказал, что все еще верит в коллективную оборону, поскольку это означает, что меньшие страны могут защищаться от больших.

Трамп заявил в разговоре с О'Донохью, что лидеры Германии, Франции и Испании начали уважать его и его решения, отчасти потому, что считают "большим талантом" быть избранным на президентский пост дважды.

Вас также могут заинтересовать новости: