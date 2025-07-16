Трамп принимает меры, которые могут привести к окончанию войны в Украине.

Президент Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, пообещал предоставить Украине новое вооружение и это заявление действительно выглядело как большой сдвиг в его подходе к войне в Украине, но остается под вопросом, серьезно ли воспринимает слова Трампа президент России Владимир Путин.

Как пишет ABC News, во время встречи в Овальном кабинете с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп пригрозил Кремлю жесткими тарифами, если он не заключит соглашение о прекращении войны в течение 50 дней.

После того, как Трамп месяцами угрожал полностью прекратить военную помощь Украине, в понедельник он, наоборот, пообещал отправить "миллиарды" вооружений, но заплатить за них придется Европе.

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Как заявили Трамп и Рютте, другие страны НАТО согласились покупать американское оружие для Украины. Однако, многое осталось непонятным в этом соглашении.

Несмотря на это, Рютте заявил, что оно означает, что Украина теперь сможет получить "огромное" количество военного оборудования, включая боеприпасы и ракеты.

Издание отмечает, что если Трамп сейчас позволит значительному количеству американского оружия продолжать поступать в Украину, это будет означать важное изменение. Однако, указывает издание, под вопросом остается, насколько президент России Владимир Путин серьезно воспринимает новый подход Трампа относительно войны в Украине.

Некоторые эксперты сомневаются, что США смогут эффективно ввести тарифные санкции против России после того, как срок в 50 дней закончится. В материале говорится, что "вторичные тарифы", которые могут ввести как против России, так и ее партнеров, которые импортируют российскую нефть и газ, могут иметь мощный эффект. Однако, это сложный вопрос и это решение может привести к серьезному противостоянию с Китаем.

Издание считает, что срок в 50 дней Трамп озвучил по той причине, что, как запланировала Россия, столько продлится летнее наступление. Поэтому, администрация Трампа надеется на то, что когда это наступление закончится, Путин будет более склонным к переговорам. Особенно, как уточняется, если это наступление окажется неудачным.

Прогнозируется, что ужесточение санкций и значительное увеличение вооружения в Украину могут медленно подтолкнуть Путина к реальным переговорам, если летнее наступление России не принесет успеха.

Зеленский о новой позиции Трампа о новой позиции Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Трамп наконец понял, что Путин ему врет. Он считает, что важно, что Трамп это увидел сам. Поэтому, по его мнению, и есть решение о продолжении помощи нашей стране.

Также мы писали, что Зеленский считает, что наступательное оружие, которое может получить Украина, способно заставить Путина сесть за стол переговоров. При чем, считает президент Украины, даже, если такое оружие не будет использовано, оно подействует.

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