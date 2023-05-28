Михаил Подоляк отметил, что Москва "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Александра Лукашенко про раздачу Россией ядерного оружия. Он указал, что самопровозглашенный президент Беларуси подрывает принципы глобальной безопасности.

"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", - указал политик к Twitter.

Он указал, что РФ и Беларусь подрывает принципы глобальной безопасности, поэтому нужна жесткая позиция других ядерных стран.

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"Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против "Росатома"; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России", - подытожил Подоляк.

Ядерные заявления Лукашенко - что известно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал сближение Минска и Москвы, отдельно упомянув странное решение о ядерном оружии, которое у РФ и Беларуси теперь "одно на двоих".

В свою очередь самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ вступать в союз с РФ, чтобы получить ядерное оружие. При этом он заявил, что сегодня "у нас уникальный шанс объединиться".

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