Подозреваемым оказался гражданин Украины, которого, скорее всего, финансировали российские спецслужбы.

Правоохранители задержали украинца, которого подозревают в отправке сообщений о заминировании школ в Чехии и Словакии, начиная с 2024 года. Об этом сообщили официальные лица, передает Reuters.

По их словам, следователи считают, что деятельность мужчины, вероятно, финансировала Россия.

"Вчера специальная группа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в отправке угрожающих электронных писем в сотни школ в Чехии в прошлом году", - написали в Чешской службе безопасности и разведки (BIS) в социальной сети X.

Видео дня

По предварительной информации, задержанный совершил атаки на "ряд" других европейских стран.

Что этому предшествовало

В Reuters напомнили, что письма с угрозами сорвали начало учебного года для десятков тысяч детей в Чехии и Словакии с сентября 2024 года.

По информации словацкой полиции, Словакия, Чехия и Украина сформировали следственную группу по этому делу, а операция по задержанию подозреваемого состоялась в Днепре.

Также словацкие правоохранители сообщили о проведении обысков в помещениях и добавили, что пока не могут предоставить дополнительной информации.

Агенты РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее СБУ задержала агента РФ, которая хотела взорвать популярный отель в Ровно. Отмечается, что женщина по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров комплекса. Для того, чтобы зафиксировать подрыв, женщина установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для российских оккупантов.

"Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо", - рассказали в СБУ.

Также сообщалось, что СБУ задержала китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства ракет "Нептун". Один из шпионов - 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов, который остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

Другой фигурант - его отец, который постоянно проживал в КНР, однако периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

Вас также могут заинтересовать новости: