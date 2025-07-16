Более половины респондентов указали, что нехватка рабочей силы остается главным препятствием для ведения бизнеса в военное время.

Предприниматели ожидают, что наибольшее влияние на их сектора в ближайшие три года будет иметь ситуация с безопасностью в Украине - фактор войны, обстрелов и угроз физической инфраструктуре отметили 58% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты 38-го ежемесячного опроса, который провел Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

На втором месте по влиянию на бизнес - дефицит кадров и изменения на рынке труда (49%), связанные с уменьшением предложения рабочей силы и структурной безработицей. Третьим фактором является восстановление инфраструктуры после войны (40%).

Кроме того, в пятерку влиятельных трендов также вошли рост стоимости энергоносителей и нестабильность логистики (33%), а также изменения в регуляторной и налоговой политике (27%).

Видео дня

"Только 17% опрошенных отметили, что интеграция в ЕС и адаптация к нормам ЕС будет влиять на их сектор. На геополитическую и политическую нестабильность указали 13% бизнеса, как и на развитие цифровых технологий. Влияние искусственного интеллекта, климатических вызовов и ограничения свободной торговли на их сектора ожидает по 7% бизнесов", - отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Также 58% респондентов указали, что нехватка рабочей силы остается главным препятствием для ведения бизнеса в военное время.

Если еще в мае препятствия "опасно работать" и "рост цен на сырье, материалы и товары" донимали бизнес равнозначно - их указали 47% опрошенных, то в июне стало больше тех, кто указал риск опасности работать, - 53%. Старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел отметил:

"Это ожидаемо, что безопасность работы стала более важной, учитывая усиление атак врага на нашу инфраструктуру и промышленные объекты".

Отмечается, что больше всего эта проблема волнует крупные предприятия (почти 70%) и прифронтовые регионы: более 80% опрошенных в Житомирской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях считают опасные условия препятствием для ведения бизнеса.

Также, согласно данным исследования, уровень неопределенности для предпринимателей существенно повысился. В перспективе 6 месяцев доля тех, кто не понимал, какой будет общеэкономическая среда в Украине, выросла с 16,5% до 24,5%. Неопределенность относительно финансово-экономического состояния на собственном предприятии увеличилась с 15,2% до 20,7%.

"Кроме этого, доля тех, кто не смог спрогнозировать состояние бизнеса через два года, выросла с 28,7% до 37,4%. На это влияют геополитическая нестабильность и увеличение обстрелов гражданской инфраструктуры", - отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Бизнес в Украине - главные новости

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак сообщил, что бизнес все активнее привлекает к труду пенсионеров из-за острого дефицита кадров.

Также доля женщин в традиционно "мужских" профессиях в 2024-2025 годах выросла с 5% до более 15%. Среди популярных направлений - водительские специальности, трактористки, слесарки и машинистки.

Вас также могут заинтересовать новости: