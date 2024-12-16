Мужчина работал в компании OpenAI четыре года, а затем внезапно уволился и сделал ряд публичных заявлений с разоблачением нарушений.

В США при загадочных обстоятельствах умер бывший сотрудник OpenAI, который публично критиковал компанию накануне гибели.

Как пишет Bild, Сухир Баладжи был найден мертвым в Сан-Франциско. 26 ноября полиция обнаружила его тело в квартире после обращения друзей. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал суицид.

Баладжи работал в OpenAI почти четыре года. Он занимался разработкой ChatGPT, но в августе 2024 года уволился и начал выступать с ее разоблачением. По его словам, OpenAI использовала данные, защищенные авторским правом, что нарушало закон.

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"Такие технологии разрушают экономическую основу тех, кто создает данные, и подрывают экосистему интернета", - заявлял Баладжи в интервью The New York Times.

В свою очередь OpenAI отвергла обвинения. Представители компании заявили, что работа с общедоступными данными соответствует принципам добросовестного использования и юридическим нормам.

Внезапная смерть разработчика Баладжи вызвала вопросы о ее возможной связи с критикой в адрес OpenAI. В то же время в компании выразили соболезнования семье мужчины.

"Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования его близким в это трудное время", - сообщил CNBC представитель компании.

Разработки OpenAI

В конце июля OpenAI показала свою поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT - не просто выдавать список ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их.

Далее OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает совершить революцию в сфере искусственного интеллекта. Это означает, что он будет способен решить любую задачу, которую человек сможет придумать.

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