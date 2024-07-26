Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их.

Компания-разработчик ChatGPT, OpenAI, объявила о долгожданном выходе на поисковый рынок и запуске SearchGPT – поисковой системы на базе искусственного интеллекта с доступом к информации в режиме реального времени по всему Интернету.

Особенность нового поисковика – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. По мере появления результатов поиска пользователь может задавать системе дополнительные уточняющие вопросы, как в чат-боте ChatGPT.

Компания утверждает, что SearchGPT сделает веб-поиск быстрее и проще без необходимости переходить на внешние сайты. Сервис работает на базе моделей семейства GPT-4.

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Портал The Verge называет разработку нового поисковика "серьезной угрозой для Google", которая также спешит внедрить функции ИИ в свою поисковую систему. В будущем OpenAI планирует интегрировать SearchGPT в ChatGPT. ChatGPT уже может выполнять веб-поиск с помощью Bing, но SearchGPT будет нацелен на веб-поиск с помощью ИИ.

Как отмечается в пресс-релизе, пока что SearchGPT находится на стадии тестирования и доступна небольшому количеству пользователей. Чтобы взять на себя роль бета-тестера, нужно войти в учетную запись OpenAI, а затем присоединиться к списку ожидания.

Ранее в этом месяце OpenAI представила новую версию ChatGPT и сделала ее бесплатной для всех. Это упрощенная версия самой быстрой и мощной ИИ-модели компании, пришедшая на смену GPT 3.5 Turbo.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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