Стивен Кинг пожертвовал 6500 долларов ученикам начальной школы Фарвелл в Льюистоне, которые решили выпустить свою книгу.

Школьники запустили на Kickstarter программу по сбору денег на публикацию книги. Кинг покрыл все расходы.

Это адаптация произведения Гэри Сэвиджа «Fletcher McKenzie and the Passage to Whole» о приключениях мальчика из штата Мэн. Мальчик путешествует в современном мире, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

В написанной школьниками книге 290 страниц. По словам одной из школьниц, они писали книгу в течение четырёх лет. Другая ученица рассказала, что помощь Кинга «просто снесла ей крышу».

Сам Кинг пожертвование никак не прокомментировал.

Автор: УНИАН