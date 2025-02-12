К демократам, которые выступили против этого назначения, присоединился и республиканец Митч Макконелл.

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за назначение директором Национальной разведки страны Тулси Габбард. На этой должности она будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около $100 млрд и будет главным советником президента Дональда Трампа по вопросам разведки.

Как сообщает CNN, кандидатуру Габбард поддержали 52 сенатора, 48 голосовали против. Примечательно, что к демократам, которые выступили против этого назначения, присоединился и республиканец. Речь идет о сенаторе Митче Макконнелле.

"Нация не должна беспокоиться о том, что оценки разведки, которые получает президент, запятнаны директором Национальной разведки с историей тревожных ошибок в суждениях", – заявил сенатор.

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Во время голосования несколько сенаторов-республиканцев выразили беспокойство по поводу недостаточной поддержки Украины со стороны Тулси Габбард. Вопросы вызвала и ее изменчивая позиция по разделу 702 Закона США о надзоре за внешней разведкой, который является ключевым инструментом надзора и безопасности. Кроме того, в 2017 году она встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом и поддерживала в прошлом Эдварда Сноудена.

На слушаниях Габбард заявила, что не является "марионеткой Путина" или Асада и сохраняет верность Соединенным Штатам.

Тулси Габбард: заявления об Украине

В последние годы Тулси Габбард неоднократно делала заявления против продолжения оказания помощи Украине, которая борется с российской агрессией. Кроме того, в войне она обвиняла именно США, говоря, что Штаты много лет "провоцировали" Россию. Она также отметилась заявлением о том, что "правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян".

К тому же, Тулси Габбард подпевала российской пропаганде и неоднократно появлялась на эфирах прокремлевских телеканалов. В частности, она говорила о якобы наличии биолабораторий в Украине.

Примечательно, что в конце января 2025 года Габбард резко изменила свою позицию. На слушаниях по ее утверждению она заявила, что Россия является стратегическим конкурентом США, а войну против Украины развязал Путин.

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