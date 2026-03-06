МИД Украины вызвал на "коврик" и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло недопустимость попыток венгерских властей во главе с премьер-министром Виктором Орбаном втягивать Украину в венгерскую избирательную кампанию и внутреннюю политику.

Как говорится в заявлении МИД Украины, 6 марта в украинское внешнеполитическое ведомство в очередной раз был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине для предоставления объяснений относительно обстоятельств и правовых оснований задержания сотрудников "Ощадбанка".

"Венгерскому дипломату было подчеркнуто, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их безотлагательного освобождения, а также возвращения государственного имущества", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в МИД, захват заложников и кража имущества не останутся без ответа. Поэтому Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов.

"В очередной раз подчеркиваем, что попытки Венгрии втянуть наше государство в свою избирательную кампанию и внутреннюю политику недопустимы", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, как отмечают дипломаты, Украина стремится развивать добрососедские, партнерские отношения со всеми соседними государствами ЕС и НАТО, надеется на возвращение Венгрии к конструктивному руслу сотрудничества.

Задержание инкассаторов в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 6 марта стало известно, что в Венгрии похитили семерых сотрудников государственного банка "Ощадбанк", которые управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной, и перевозили наличные в рамках регулярных услуг между государственными банками.

До этого момента венгерские власти не допустили к украинским гражданам консулов. Также с ними нет связи.

Выборы в Венгрии

Напомним, что 12 апреля 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы, от которых будет зависеть, кто будет возглавлять страну. Действующий премьер-министр Виктор Орбан стремится остаться у власти. Конкурентом его партии "Фидес" выступает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

