Журналист назвал фамилию экс-генерала СБУ, задержанного с инкассаторами в Будапеште

Речь идет о бывшем руководителе Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Вместе с украинскими инкассаторами Венгрия задержала экс-генерала СБУ. Это - бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадий Кузнецов, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

"Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште вместе с бронированными автомобилями и крупными суммами денег и золота, есть бывший генерал Службы безопасности Украины. Речь идет о Геннадии Кузнецове - генерал-майоре СБУ и бывшем руководителе Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ", - рассказал он.

Журналист утверждает, что, по информации источников, именно о нем шла речь в сообщениях венгерских органов о том, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, который находится на пенсии.

"Геннадий Кузнецов - кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа", - добавил Глагола.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Как сообщал ранее УНИАН, 5 марта в Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. В финансовом учреждении заявили, что два автомобиля инкассаторской службы, которые сопровождали 7 сотрудников бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банком Австрия и "Ощадбанком Украина".

Впоследствии стало известно, что среди заложников – экс-генерал разведки. Венгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила захваченных украинцев в отмывании денег и открыла уголовное производство.

Из-за похищения украинских инкассаторов в Венгрии Нацполиция начала расследование. Кроме того, полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

