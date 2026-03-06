В первую весеннюю субботу в Украине будут отключать свет: кто останется в темноте

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

В субботу, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности, сообщает Укрэнерго.

Энергетики напоминают, что ограничения введены из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться, и поэтому советуют узнавать время и объем применения отключений в вашем доме на официальных страницах облэнерго соответствующего региона.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - призывают энергетики.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно уменьшить. Если зимой недостача достигала 5-6 ГВт, то сейчас она сокращена примерно до 1 ГВт.

При этом летом ситуация в отрасли будет зависеть от масштабов и эффективности российских атак на энергетическую инфраструктуру, уровня защиты объектов, а также темпов развития распределенной генерации.

5 марта стало известно, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в отдельные часы суток на минимальном уровне. Отмечалось, что поставки осуществляются только при профиците в энергосистеме. Объемы поставок пока очень низкие.

