В первую весеннюю субботу в Украине будут отключать свет: кто останется в темноте

В субботу, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности, сообщает Укрэнерго.
Энергетики напоминают, что ограничения введены из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться, и поэтому советуют узнавать время и объем применения отключений в вашем доме на официальных страницах облэнерго соответствующего региона.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - призывают энергетики.
Ситуация в энергосистеме Украины:
Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно уменьшить. Если зимой недостача достигала 5-6 ГВт, то сейчас она сокращена примерно до 1 ГВт.
При этом летом ситуация в отрасли будет зависеть от масштабов и эффективности российских атак на энергетическую инфраструктуру, уровня защиты объектов, а также темпов развития распределенной генерации.
5 марта стало известно, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в отдельные часы суток на минимальном уровне. Отмечалось, что поставки осуществляются только при профиците в энергосистеме. Объемы поставок пока очень низкие.