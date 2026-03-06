Не будет никакого соглашения: Трамп назвал единственный возможный сценарий для Ирана

Президент США сказал, что хочет, чтобы Иран стал "экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США не будет никакого соглашения с Ираном, кроме безусловной его капитуляции. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции! После этого и выборов великого и приемлемого лидера мы, а также многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти", - отметил президент США.

По его словам, цель Соединенных Штатов и союзников - сделать Иран "экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде".

"У Ирана будет большое будущее. "Сделаем Иран великим снова (MIGA!)", - добавил Трамп.

Другие заявления Трампа по Ирану

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп ответил, когда США завершат операцию в Иране. По его словам, он не устанавливает никаких временных рамок для этого. "У меня нет временных ограничений ни на что. Я хочу, чтобы это было сделано", - заявил президент США во время телефонного разговора с журналистами.

Также Трамп сказал, что хочет выбирать нового лидера Ирана. По его мнению, Вашингтон должен "вместе с Ираном" определить человека, который возглавит страну после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Он предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником. Между тем возможными кандидатами он считает различные политические фигуры, включая изгнанного иранского кронпринца Резу Пахлави, сына последнего шаха Ирана.

