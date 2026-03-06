Скальпель против ракет РФ: эксперт объяснил, почему Mirage 2000-5 лучше для ВСУ, чем F-35

Французские истребители Mirage 2000-5 в 98% случаев уничтожают ракеты оккупантов благодаря уникальным боеприпасам.

Французские истребители Mirage 2000-5 стали настоящим "хирургическим инструментом" Воздушных сил Украины, демонстрируя феноменальные 98% эффективности в перехвате крылатых ракет. Украине не нужны F-22 или феноменально дорогие и сложные в обслуживании F-35. Истребители из Франции не только защищают энергосистему, но и начали выполнять сложные наступательные миссии в тылу врага. Об этом говорится в расширенном отчете аналитического издания 19FortyFive.

Автор материала, аналитик разведки Исаак Зейтц отмечает, что хотя Украина имеет небольшое количество французских истребителей, но использует их очень успешно. Боевое крещение украинских пилотов, которые обучались навыкам управления во Франции, состоялось 7 марта 2025 года, когда Россия нанесла массированный удар по энергетике. Владимир Зеленский подтвердил, что Mirage 2000-5 работали бок о бок с F-16. На бортах некоторых самолетов уже зафиксировано по шесть отметок о сбитых ракетах Х-101.

Эти первые столкновения закрепили роль самолета в многослойной сети противовоздушной обороны Украины, где он дополнял наземные системы, заполняя воздушные пробелы против низковысотных угроз, маскирующих рельеф, таких как крылатые ракеты Х-101.

Как Украина и Франция модернизировали Mirage 2000-5

На День авиации в августе 2025 года Воздушные силы впервые показали Mirage 2000-5F с украинскими знаками. Самолет сохранил оригинальный камуфляж, но сама техника претерпела изменения. С бортов сняли зонды для дозаправки, поскольку в Украине нет нужных самолетов-заправщиков. Вместо этого самолеты получили крепления для ракет MICA и Magic 2.

Франция модернизировала самолеты для наступления, теперь они могут нести высокоточные бомбы AASM Hammer и крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, которых особенно боится Кремль.

Каковы основные риски для Mirage 2000-5 в небе Украины

Исаак Зейтц подчеркивает, что оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы добыть хотя бы один Mirage 2000-5, а это подвергает украинских пилотов большому риску. Враг использует МиГ-31 и сверхдальные ракеты Р-37М, и это серьезная угроза. Каждая потеря "Миража" - это потенциальная потеря самого ценного - опытного пилота, поэтому самолеты постоянно меняют место дислокации.

Эксперт Зайтц делает вывод, что хотя Mirage предлагает возможности "поколения 4++", небольшой размер флота и угроза дальнего патрулирования российских МиГ-31 ограничивают его роль в борьбе с высокоценными и чувствительными ко времени целями.

Малое количество самолетов - главная слабость украинских ВВС, отмечает автор. Министерство обороны Украины публично заявило, что ожидает дальнейших поставок Mirage 2000-5, описывая самолет как "глубоко модернизированные истребители четвертого поколения", возможности которых приближаются к так называемым реактивным самолетам "поколения 4++" и превышают возможности, оставшиеся в парке МиГ-29.

Какова ситуация с самолетами в ВВС Украины

Министерство обороны Украины сообщило о переговорах со Швецией о передаче Украине истребителей Gripen и ракет Meteor. Кроме того, Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины.

Генерал США высказал мнение, что многолетние задержки поставок F-16 Украине были серьезной ошибкой со стороны Соединенных Штатов. По его убеждению, эти истребители дают возможность наносить быстрые и глубокие удары, что может значительно осложнить российские военные маневры.

Бельгия в течение последних двух лет не передала Украине ни одного из обещанных самолетов F-16. Причиной этого стали задержки в поставках новых истребителей F-35, которые должны заменить старые F-16 в бельгийских ВВС.

